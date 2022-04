Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Allianz 216,75 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 216,15 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 215,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 215,90 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.812 Stück gehandelt.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR an. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 7,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 178,30 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,51 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 249,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 12.05.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz ein EPS von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,29 Prozent auf 35,60 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,40 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 12.05.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 17.02.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,47 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

