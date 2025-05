Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 373,50 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 373,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 373,60 EUR. Bei 370,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192.984 Stück gehandelt.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 373,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,03 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 36,20 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,75 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 357,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 28.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,49 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 45,90 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 präsentieren. Am 19.05.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

