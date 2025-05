Allianz Aktie News: Allianz zieht am Vormittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 377,10 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 377,10 EUR zu. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 378,00 EUR. Bei 378,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 32.133 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 378,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,24 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Kursverlust von 36,81 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,73 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 357,14 EUR.

Allianz ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,90 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 35,03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Allianz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

