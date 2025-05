Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag freundlich

So entwickelt sich Allianz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 370,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 370,70 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 371,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 370,60 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.659 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 371,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 0,27 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 35,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,75 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 357,14 EUR an.

Allianz ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,41 EUR gegenüber 5,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 45,90 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 35,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 15.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Allianz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren