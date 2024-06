Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 262,90 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 262,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 263,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 263,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.494 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 6,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 202,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,73 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 286,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,66 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 01.08.2025 werfen.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

