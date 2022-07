Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Allianz 180,34 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 05.07.2022 12:22:00 Uhr 1,2 Prozent auf 180,80 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 179,78 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 184,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 313.103 Allianz-Aktien.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 22,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (178,30 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 1,40 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 250,08 EUR.

Am 12.05.2022 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44.000,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 41.400,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 19,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

