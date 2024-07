Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 260,50 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 260,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 260,40 EUR. Bei 261,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 149.088 Allianz-Aktien.

Bei 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,49 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 202,35 EUR am 07.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,32 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 286,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2024 vor. Das EPS lag bei 6,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

