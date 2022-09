Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Allianz 168,68 EUR

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 167,42 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 167,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.444 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR. Gewinne von 27,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 165,30 EUR. Mit Abgaben von 1,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 239,58 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz veröffentlichte am 05.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,85 EUR, nach 5,22 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.100,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.300,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.11.2023 dürfte Allianz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 17,89 EUR je Allianz-Aktie.

