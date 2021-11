Allianz Aktie News: Allianz tendiert fester

Aktien in diesem Artikel Allianz 201,75 EUR

Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 201,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 16.029 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 201,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.364 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2021 bei 223,50 EUR. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2020 Kursverluste bis auf 163,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 231,20 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 22,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

