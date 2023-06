Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Allianz 210,60 EUR

Um 15:53 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 211,20 EUR. Bei 211,35 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 209,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 308.451 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 8,14 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 26,03 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,44 EUR.

Am 12.05.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 46.000,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,18 EUR je Aktie aus.

