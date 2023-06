Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag stabil

Aktien in diesem Artikel Allianz 209,80 EUR

0,07% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 209,90 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 210,15 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 209,00 EUR. Bei 209,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 17.062 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 228,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 8,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 25,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 251,44 EUR.

Allianz gewährte am 12.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent auf 46.000,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Allianz am 10.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Mai 2023: Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

Generali-Aktie stabil: Generali verdient dank starkem Schaden- und Unfallgeschäft deutlich mehr

Swiss Re-Aktie gewinnt: Ausstieg aus Klimaclub Net-Zero Insurance Alliance

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com