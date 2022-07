Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Allianz 176,28 EUR

Um 06.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 177,00 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 177,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 176,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 825.205 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 23,87 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 173,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 250,08 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,20 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 44.000,00 EUR gegenüber 41.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 05.08.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 19,85 EUR fest.

