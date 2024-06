Allianz Aktie News: Allianz verteidigt Stellung am Freitagvormittag

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 264,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 264,00 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Allianz-Aktie legte bis auf 264,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 263,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 263,70 EUR. Zuletzt wechselten 12.846 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (202,35 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 23,35 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,73 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 286,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 37,66 Mrd. EUR gegenüber 25,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,82 EUR im Jahr 2024 aus.

