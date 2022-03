Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich freundlich

Aktien in diesem Artikel Allianz 188,78 EUR

4,41% Charts

News

Analysen

Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 188,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 12.967 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 189,36 EUR Den Handelstag beging das Papier bei 180,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 438.852 Stück.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 178,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 250,67 EUR. Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 24,39 EUR fest.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Februar 2022: Experten empfehlen Allianz-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Allianz-Aktie unter Druck: Allianz-Vorstand verdient wegen US-Fonds mehr

Allianz-Aktie: Kreditversicherer ziehen sich zunehmend aus Russland und Ukraine zurück

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com