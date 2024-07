Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag höher

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 262,80 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 262,80 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 263,20 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,00 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 197.111 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Bei 202,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 286,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,06 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 25,22 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

