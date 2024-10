Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 291,20 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 291,20 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 288,90 EUR nach. Bei 290,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 166.794 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 297,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 215,75 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 25,91 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,94 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 300,50 EUR.

Am 08.08.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 28,52 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,06 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,73 EUR je Aktie aus.

