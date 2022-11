Allianz Aktie News: Allianz legt am Dienstagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Allianz 187,72 EUR

Die Allianz-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 187,68 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 188,10 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 186,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 175.738 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 19,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 28.09.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 20,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 237,62 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 05.08.2022. Es stand ein EPS von 3,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,22 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 37.100,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.300,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,16 Prozent gesteigert.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2023 dürfte Allianz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 16,54 EUR je Aktie.

Geld sparen beim Heizen kann gefährlich sein: Versicherer fürchten Brände wegen Ersatzheizungen

Allianz-Aktie etwas höher: Allianz warnt vor zunehmenden Problemen durch Online-Erpressung

Erste Schätzungen: Allianz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

