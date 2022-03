Allianz Aktie News: Allianz gesucht

Aktien in diesem Artikel Allianz 196,14 EUR

2,01% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 196,32 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 13.348 Punkten liegt. Bei 198,00 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 195,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 430.210 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 178,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 250,67 EUR. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,39 EUR je Aktie aus.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Februar 2022: Experten empfehlen Allianz-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Allianz-Aktie unter Druck: Allianz-Vorstand verdient wegen US-Fonds mehr

Allianz-Aktie: Kreditversicherer ziehen sich zunehmend aus Russland und Ukraine zurück

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com