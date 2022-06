Allianz Aktie News: Allianz verliert am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 189,74 EUR

Die Aktie verlor um 09.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 189,72 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 189,14 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 191,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 564.889 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,40 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 178,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 6,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 248,15 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 44.000,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.400,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Allianz am 05.08.2022 präsentieren. Allianz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,35 EUR im Jahr 2023 aus.

