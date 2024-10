Allianz Aktie News: Allianz am Mittag höher

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 291,60 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 291,60 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 291,80 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 291,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 104.446 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 297,30 EUR. Gewinne von 1,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 35,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,94 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 300,50 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 6,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,82 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Allianz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,73 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

