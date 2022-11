Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Allianz 188,74 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 188,66 EUR zu. Bei 189,48 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 189,48 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.800 Stück gehandelt.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,86 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 28.09.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 20,77 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 237,62 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 05.08.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,85 EUR, nach 5,22 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 37.100,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.300,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Allianz am 10.11.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 10.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 16,54 EUR je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Geld sparen beim Heizen kann gefährlich sein: Versicherer fürchten Brände wegen Ersatzheizungen

Allianz-Aktie etwas höher: Allianz warnt vor zunehmenden Problemen durch Online-Erpressung

Erste Schätzungen: Allianz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

