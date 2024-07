Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Mittag zu

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 261,30 EUR nach oben.

Das Papier von Allianz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 261,30 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 261,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 260,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.557 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. 7,16 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2023 Kursverluste bis auf 206,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,79 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 286,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,06 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

