Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 283,70 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 283,70 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 285,20 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 282,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 283,10 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 249.579 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (285,20 EUR) erklomm das Papier am 10.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 23,95 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 290,80 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 28,52 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 38,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,90 EUR je Aktie aus.

