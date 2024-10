Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag stabil

Allianz im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 293,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 293,20 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 294,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 292,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 292,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.341 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 297,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,94 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 300,50 EUR.

Am 08.08.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 14.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,73 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Minuszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags freundlich

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag