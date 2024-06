Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag billiger

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 255,90 EUR ab.

Die Allianz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 255,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 255,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 402.851 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 9,42 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 202,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 26,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 286,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 37,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 25,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Allianz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,82 EUR je Aktie.

