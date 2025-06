Allianz Aktie News: Allianz stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Kurs der Allianz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 347,50 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 347,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 348,40 EUR. Bei 345,60 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 345,90 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.205 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 8,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 31,42 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,61 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 356,14 EUR.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

