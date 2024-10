Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag tiefer

Allianz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 293,20 EUR ab.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 293,20 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 293,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 295,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 85.774 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 297,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,40 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,75 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,94 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,50 EUR.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,82 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,07 Prozent zurück. Hier wurden 28,52 Mrd. EUR gegenüber 38,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 14.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,73 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus

Minuszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags freundlich