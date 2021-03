Allianz-Aktie aktuell: Allianz nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel Allianz 213,85 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 213,75 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher neutralen Werten im DAX, der aktuell bei 14.502 Punkten steht. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 214,00 EUR aus. Die Allianz-Aktie sank bis auf 212,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,65 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.267 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 216,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.03.2020 bei 116,52 EUR.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 212,85 EUR. Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 21,23 EUR fest.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie: Wie Allianz-Chef Bäte einen neuen Rekordgewinn erreichen will

Allianz investiert massiv in Hongkong-Fintech Welab - Allianz-Aktie legt zu

Frauen in den Chefetagen: Darauf setzen auch erfolgreiche Fonds

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com