So bewegt sich Allianz

Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag fester

12.09.24 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 284,60 EUR.

Werte in diesem Artikel Aktien Allianz 285,00 EUR 0,80 EUR 0,28%

Das Papier von Allianz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 284,60 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 285,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 284,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 89.534 Allianz-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 285,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 0,35 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 31,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,72 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 290,80 EUR an. Allianz gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 14.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Allianz. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,75 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie Börse Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester Rückversicherung: Hannover Rück sieht Abflachung des Preisanstiegs - Aktie fester

