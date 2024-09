Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 285,10 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 285,10 EUR nach oben. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 285,10 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 284,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.400 Allianz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 285,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,04 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,75 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,72 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 290,80 EUR angegeben.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Allianz.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,75 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Rückversicherung: Hannover Rück sieht Abflachung des Preisanstiegs - Aktie fester