Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 349,40 EUR ab.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 349,40 EUR. Bei 348,80 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 349,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.614 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 8,33 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,73 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 357,14 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 28.02.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,49 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,90 Mrd. EUR – ein Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,90 EUR je Aktie aus.

