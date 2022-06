Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Allianz 180,88 EUR

Um 13.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 181,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 180,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 180,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 61.844 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,93 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 178,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,81 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 248,15 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 12.05.2022 vor. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,20 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Allianz am 05.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 04.08.2023 dürfte Allianz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 24,35 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

