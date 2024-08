Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 256,10 EUR.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 256,10 EUR an der Tafel. Die Allianz-Aktie legte bis auf 256,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 256,00 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 256,30 EUR. Zuletzt wechselten 13.794 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 9,33 Prozent Luft nach oben. Bei 215,75 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,76 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,73 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 290,67 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,06 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,52 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

