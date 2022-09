Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag billiger

Aktien in diesem Artikel Allianz 176,22 EUR

-0,33% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 175,80 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 175,18 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.534 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 24,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 164,46 EUR fiel das Papier am 07.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,90 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 239,83 EUR.

Am 05.08.2022 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.100,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.300,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Allianz wird am 10.11.2022 gerechnet. Am 10.11.2023 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,89 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Munich Re-Aktie im Plus: Rückversicherungsschutz wird teurer

Allianz-Aktie zieht an: Barclays erhöht Ziel für Allianz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com