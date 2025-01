Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 295,10 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 295,10 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 295,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 295,40 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 101.208 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 304,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 3,25 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 15,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 320,29 EUR.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 65,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 28.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 25,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

