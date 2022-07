Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Allianz

Aktien in diesem Artikel Allianz 169,80 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14.07.2022 16:22:00 Uhr 4,2 Prozent auf 168,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 168,52 EUR. Bei 175,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 919.378 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 27,50 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 168,52 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 0,02 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 247,58 EUR je Allianz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 12.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 6,20 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 44.000,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41.400,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Allianz wird am 05.08.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 10.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 19,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

