Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,6 Prozent auf 169,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 170,86 EUR. Bei 169,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 570.405 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 8,22 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,77 EUR an.

Am 05.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 37.100,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.300,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 16,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

