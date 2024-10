Allianz Aktie News: Allianz am Mittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 297,50 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 297,50 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 298,20 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 297,50 EUR. Zuletzt wechselten 115.291 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2024 auf bis zu 298,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei 215,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,95 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 300,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 08.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,82 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 13.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,84 EUR je Allianz-Aktie.

