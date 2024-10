Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Vormittag Verluste

Kurs der Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 296,50 EUR ab.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 296,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 296,20 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 297,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.642 Allianz-Aktien.

Am 14.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 298,20 EUR an. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,95 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 300,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,84 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

