Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit Aufschlag

Das Papier von Allianz konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 201,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 202,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 202,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.532 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 156,22 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 29,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 240,92 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 09.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.800,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.400,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2023 terminiert. Am 16.02.2024 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 16,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

