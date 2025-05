Allianz Aktie News: Allianz gibt am Nachmittag ab

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 347,00 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 347,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 338,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 342,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 925.765 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 378,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,73 EUR je Allianz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 357,14 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,90 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 28,01 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Ausblick: Allianz gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Allianz verliert deutlich und rutscht ans DAX-Ende - aber nur auf den ersten Blick

Allianz-Analyse: Hold-Bewertung für Allianz-Aktie von Jefferies & Company Inc.