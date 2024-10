Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Allianz im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 299,80 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 299,80 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 300,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 300,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.879 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 300,60 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,75 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,04 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,94 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,50 EUR.

Allianz veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

