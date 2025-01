Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Allianz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 301,00 EUR.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 301,00 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 302,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 300,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 302,00 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.316 Stück gehandelt.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 304,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 1,23 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 238,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 15,11 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 320,29 EUR.

Allianz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 42,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 65,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 25,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

