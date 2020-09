Allianz-Aktie aktuell: Allianz tendiert tiefer

Aktien in diesem Artikel Allianz 181,34 EUR

Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 181,36 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 13.223 Punkten tendiert. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 181,30 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 182,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 82.538 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 232,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2020). Kursverluste drückten das Papier am 19.03.2020 auf bis zu 117,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 205,46 EUR für die Allianz-Aktie aus. Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,91 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem gilt die Gesellschaft weltweit als viertgrößter Vermögensverwalter und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland. Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

