Allianz Aktie News: Allianz macht am Freitagnachmittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 267,30 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 267,30 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 267,90 EUR aus. Bei 266,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 423.839 Aktien.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,75 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,60 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 25,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,71 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 286,29 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,77 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Allianz-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter