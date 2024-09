Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 288,00 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 288,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 288,40 EUR. Bei 288,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 20.999 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 288,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,14 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 215,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 290,80 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 6,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,82 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,75 EUR je Allianz-Aktie.

