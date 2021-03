Allianz-Aktie aktuell: Allianz legt zu

Aktien in diesem Artikel Allianz 215,50 EUR

Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,2 Prozent auf 215,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 14.775 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Allianz-Aktie legte bis auf 217,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 212,75 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 8.163 Allianz-Aktien.

Am 18.03.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 217,55 EUR an. Am 18.03.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 116,52 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 212,85 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 21,15 EUR im Jahr 2022 aus.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

Allianz-Aktie etwas leichter: Rating-Tochter von Euler Hermes an Scope verkauft

Allianz-Aktie schließt etwas leichter: Zäsur bei der Allianz - Deutschland-Tochter wird Finanzholding

Allianz-Aktie etwas fester: Fintech Stripe in Finanzierungsrunde mit 95 Milliarden Dollar bewertet

