Allianz Aktie News: Allianz legt am Dienstagmittag zu

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 356,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 357,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 355,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 194.750 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (357,10 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 49,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,60 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 329,86 EUR.

Am 28.02.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,49 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,90 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

