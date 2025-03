Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 358,10 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 358,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 358,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 355,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 361.026 Stück.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 358,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,11 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 33,45 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,60 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 329,86 EUR.

Am 28.02.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,03 Prozent auf 45,90 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte Allianz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

