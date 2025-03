Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag in Grün

Allianz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 355,70 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 355,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 356,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 355,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.784 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 356,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR ab. Mit Abgaben von 33,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,60 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 329,86 EUR.

Allianz veröffentlichte am 28.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 45,90 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 15.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,64 EUR je Aktie aus.

